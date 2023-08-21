Вашингтон, 21 августа, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В Сети показали новые зарядные провода USB-C для iPhone 15. Фото разноцветных плетёных проводов, которые будут идти в комплекте с iPhone 15, опубликовали в соцсети X (ранее Twitter).

Twitter

Аналогичные показанным на снимках провода используются в ноутбуках Apple, где их цвета соответствуют цвету корпуса техники. Об этом сообщает портал WCCFtech.

Разъём USB-C установят на всю линейку новых iPhone. В публикации отмечается, что достоверность утечки подтвердить невозможно, поэтому фактически после презентации новинки всё может измениться. Также по неподтверждённой информации, премьера iPhone 15, часов Watch Series 9 и Watch Ultra второго поколения может пройти 12 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, ожидается, что модели iPhone 15 Pro с портами USB-C будут поддерживать более высокую скорость передачи данных, в то время как стандартные модели по-прежнему будут поддерживать скорости USB 2.0, такие же, как Lightning, что даёт моделям Pro преимущество. Переход на USB-C необходим для соблюдения введённых в Европе новых технологических правил, требующих выпуска новых iPhone именно с портами.