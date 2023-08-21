Москва, 21 августа, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В московской городской клинической больнице (ГКБ) № 1 имени Н. И. Пирогова одна из пациенток жестоко избила 22-летнюю медсестру. Об этом 21 августа сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам собеседника телеканала, инцидент произошёл в ночь на 21 августа. Пациентка нанесла работнице медучреждения тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую и сотрясение мозга. После этого медсестра обратилась за помощью в эту же больницу.

«Медсестра объяснила, что примерно в 01:00 ночи её избила пациентка. Пострадавшая обратилась за медпомощью», — сказал источник.

Он уточнил, что пострадавшая написала заявление в полицию, правоохранители начали проверку.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Новосибирске нетрезвый мужчина избил сына на детской площадке за то, что тот без спроса уехал на велосипеде на детскую площадку. Следователи начали проверку инцидента.

До этого в Перми задержали двух подростков, до смерти избивших 37-летнего мужчину. Несовершеннолетние напали на мужчину после «отказа дать им сигарету».