Истра, Московская область, 21 августа, 2023, 13:29 — ИА Регнум. В Сети появились кадры с места падения обломков перехваченного беспилотника в подмосковной Истре. Видео опубликовали «Известия».

Известия

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Как сообщила одна из жительниц СНТ «Дорожник», у неё в доме выбило окно. У другой пенсионерки обломки беспилотного летального аппарата оказались рассыпаны по всему участку.

В третьем случае хлопок сильнее всего ощутили в сарае. В доме на пол упали телевизор, обогреватель и посуда.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны заявило, что около 06:50 мск 21 августа киевские власти попытались осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа в Подмосковье. Дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы. БПЛА потерял управление и разбился в районе населённого пункта Покровское в Рузском районе.

Несколько часов спустя российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Истринского района Московской области.

Как заявил глава Подмосковья Андрей Воробьёв, обломки дрона упали на садовый дом в СНТ «Дорожник» в городском округе Истра. Пострадали два человека ― мужчину доставили в больницу, женщина от госпитализации отказалась. В трёх домах в Истре выбило стёкла.