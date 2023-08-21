Красногорск, 21 августа, 2023, 13:25 — ИА Регнум. В Подмосковье Audi A6 подбила полицейский автомобиль, водитель скрылся с места ДТП, сообщил 21 августа Telegram-канал 112.

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«Пострадали 5 человек», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в Богородском районе, возле посёлка Зелёный. Иномарка влетела в полицейский автомобиль, в котором находились трое сотрудников полиции и двое задержанных. Все они получили травмы.

Двоих сотрудников полиции госпитализировали в состоянии средней тяжести, а одного — в тяжёлом состоянии. Также в больницу в тяжёлом состоянии направили двоих задержанных 25 и 30 лет.

Водитель Audi A6 с места происшествия сбежал, не попытавшись оказать помощь пострадавшим.

Как сообщало 20 августа ИА Регнум, в Башкирии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика погибли четыре человека. ДТП произошло в Уфимском районе на 19-м км автотрассы Западный обход Уфы. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля уснул за рулём.