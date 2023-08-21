Вашингтон, 21 августа, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Американский политик Лорен Боберт возмутилась тем, что президент США Джо Байден проводит время на пляже, пока на Гавайях бушуют природные пожары. Об этом член Республиканской партии в Конгрессе написала в соцсети X.

Соцсети

«За две недели с начала самых смертоносных пожаров в истории США Джо Байден провёл 60 часов на пляже Rehoboth Beach в Делавэре, провёл ещё одни выходные в Кэмп-Дэвиде, снял дом на озере Тахо на целую неделю, попросил ещё 24 миллиарда долларов для Украины», — заявила Боберт.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа на гавайском острове Мауи вспыхнул лесной пожар, уничтоживший за короткое время исторический курортный город Лахайну. В США оценивают этот лесной пожар как самый смертоносный более чем за столетие.

Жертвами стихии стали свыше ста человек, более тысячи пропали без вести. В результате пожара без крова остались не менее четырёх с половиной тысяч человек.

14 августа Байден по дороге с отдыха на пляже не пожелал ответить журналистам на вопрос о пожарах на Гавайах. Местные власти сообщили о массовых жалобах со стороны жителей Мауи на правительство, которое не помогает им в беде.

15 августа член Республиканской партии и палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин заявила, что Байден тратит государственные деньги не на то, на что нужно: вместо помощи жителям Гавай он финансирует ВСУ.

Телеканал Fox News привёл ряд негативных комментариев в адрес Байдена в связи с его пляжным отдыхом во время несчастья жителей Мауи. По словам одной из телеведущих, Байден проводит время в шезлонге, пока пожар превращает города в руины.

Одна из жительниц Мауи, комментируя происходящее, назвала Байдена идиотом, напомнив, что он вместо помощи согражданам снабжает Украину оружием.