Сухум, 21 августа, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Спасатели нашли двоих детей, пропавших вечером 20 августа, сообщили в пресс-службе МЧС.

МЧС Республики Абхазия

«К утру сегодняшнего дня их нашли», — говорится в сообщении.

Детей передали родителям. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Дети, приехавшие с родителями на отдых из города Череповца Волгоградской области, пропали 20 августа на полуострове Шлыпра у села Мюссера Гудаутского района. Родители обнаружили пропажу детей вечером и начали самостоятельные поиски с привлечением местных жителей. Затем приняли решение обратиться к спасателям. Содействие в поисках оказывали и сотрудники государственной службы охраны.