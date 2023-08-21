Москва, 21 августа, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России снизился в 71 регионе страны с начала года, ещё в девяти регионах возрос, заявила 21 августа вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то, согласно методологии МОТ (Международной организации труда. — Прим. ред.), уровень общей безработицы с начала года снизился в 71 субъекте. В девяти регионах этот показатель возрос, в остальных субъектах Федерации — не изменился», — привёл слова Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда её аппарат.

Отмечается, что численность зарегистрированных в центрах занятости россиян составляет 493 тыс. человек, что на 71 тыс. меньше, чем в начале 2023 года. Количество вакансий на портале «Работа России» в то же время выросло почти на 222 тыс. и составляет более 1,8 млн предложений. В аппарате Голиковой отметили, что реализуются меры по обеспечению занятости в регионах — по программе субсидирования найма трудоустроились более 35 тыс. человек, а около 105 тыс. человек приступили к обучению по программе бесплатного переобучения. 35 субъектов страны заключили договоры на обучение работников 111 предприятий оборонно-промышленного комплекса, более трёх тыс. работников направили на переподготовку.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа 2023 года уровень безработицы в России обновил исторический минимум и составил 3,1%. В июне численность рабочей силы в возрасте от 15 лет в России составляла 75,9 млн человек, 73,5 млн классифицировались как занятые, 2,4 млн — как безработные. В Росстате отметили, что в сельской местности уровень безработицы выше, чем в городской — 4,4% и 2,7% соответственно.