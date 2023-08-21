Лондон, 21 августа, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Украина завершает разработку схемы с мировыми страховщиками по страхованию судов с зерном, следующих в порты Чёрного моря и обратно. Об этом со ссылкой на бывшего заместителя министра экономики Украины Александра Грибана сообщила газета Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что пока детали сделки не доработаны, но они активно обсуждаются и прорабатываются между соответствующими министерствами, а также местными банками и международными страховыми группами, включая Lloyd’s of London.

Предположительно, схему страхования внедрят уже в сентябре. В ней планируют задействовать до 30 судов.

Как пояснил Грибан, риски между собой могут разделить страховщики и местный госбанк. По его словам, также могут привлечь госфонд, созданный для ремонта украинских дорог, который финансируется за счёт налога на продажу топлива.

Как сообщало ИА Регнум, Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия сделки. В этой связи отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору. В Москве в течение года, пока действовало это соглашение, неоднократно указывали на то, что Запад не выполняет российскую часть договорённостей.

Как пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководство ООН не справилось со своей миссией по гарантиям выполнения части так называемой зерновой сделки по экспорту российской сельскохозяйственной продукции.

При этом на Украине заявили, что рассчитывают на продолжение действия соглашения и готовы отправлять грузы и без согласия России. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что при реализации соглашения о зерновой сделке должны использоваться разные коридоры.

В середине августа стало известно о том, что Вашингтон обсуждает с Анкарой и Киевом, а также с другими странами Восточной Европы возможность создания иных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки.

Соединённые Штаты Америки отказались устанавливать военную блокаду Чёрного моря после непродления зерновой сделки.