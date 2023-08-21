Москва, 21 августа, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, ведущий актёр Московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин скончался на 56-м году жизни. Об этом ТАСС 21 августа сообщил художественный руководитель театра Михаил Левитин.

Театр «Эрмитаж» Актер Алексей Шулин

«В театре «Эрмитаж» умер ведущий артист Алексей Шулин», — сказал Левитин.

Актёр умер поздно вечером 20 августа после тяжелой болезни, с которой боролся несколько лет.

Церемония прощания с Шулиным состоится 23 августа.

Актёр родился 13 декабря 1967 года. Он окончил Горьковское театральное училище. С 1991 по 2007 год работал в Мурманском областном театре драмы, где сыграл в более чем 20 спектаклях.

С 2007 года — актёр московского театра «Эрмитаж», где играл в спектаклях «Зойкина квартира», «Изверг», «Моя старшая сестра», «Судьба барабанщика», «Кураж», «Лир король», «Дон Кихот», «Маленькое воскресное приключение» и других.

В 2006 году он получил звание заслуженного артиста России.

Шулин также снимался в кино. В частности, в сериалах «Склифосовский», «Час Волкова — 3», «Гусар» и ещё ряде проектов.