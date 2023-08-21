Москва, 21 августа, 2023, 12:48 — ИА Регнум. В Польше никто даже приблизительно не может сказать, сколько её граждан стали наёмниками, отправились на Украину и погибли там. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 августа заявил польский политолог, экс-депутат Сейма Матеуш Пискорский.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее польский еженедельник Myśl Polska сообщил, что с момента начала СВО на Украине погибли не меньше 10 тысяч наёмников из Польши.

«Я думаю, что никто не может назвать даже приблизительных цифр. Мы в публичном пространстве Польши получаем информацию о единичных случаях. Например, когда происходят похороны тех, кто погиб в ходе конфликта на Украине. Официальных данных на этот счёт вообще нет. Никто их не публиковал», — сказал Пискорский.

По его словам, даже у минобороны и других силовых структур Польши нет такой информации. Потому что многие поляки отправляются на территорию Украины, не уведомляя об этом министерство обороны. Он также предположил, что многие из тех поляков, которые погибли в республике, считаются без вести пропавшими.

«Всё это вызывает определённые вопросы к правительству, которое вообще молчит на эту тему. Единственное, что оно делает, — подчеркивает, что не имеет никакого отношения к присутствию польских наёмников на Украине. Что касается публикации Myśl Polska, то я думаю, что её авторы опираются в своих предположениях на подсчёты и аналитику американских экспертов», — сказал Пискорский.

При этом он напомнил, что, согласно польским законам, человек, который становится наёмником и работает на иностранные вооружённые силы, должен попасть под уголовное преследование.

«Однако есть информация, что польская Генеральная прокуратура получила инструкции не возбуждать уголовных дел против таких людей. Закрывать глаза. Плюс в польском парламенте обсуждался вопрос полного снятия уголовной ответственности с тех, кто стал наёмником, воюющим на территории Украины», — рассказал бывший депутат Сейма.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Myśl Polska, большая часть польских наёмников, отправившихся на Украину, числились как добровольцы ВСУ, хотя на самом деле это были служащие Вооружённых сил Польши. Как полагают авторы этой публикации, такие масштабные потери могут подорвать обороноспособность Польши и вызвать социально-политические проблемы.

До этого Myśl Polska сообщала о том, что Варшава готова отправить на Украину своих солдат для защиты от мнимой российской угрозы. Сколько при этом людей может погибнуть, польские власти не интересует, так как в их нарративе нет ничего общего с национальными интересами.

А обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич предположил, что власти Польши активно закупают вооружение, так как готовятся к войне на фоне неминуемого поражения Украины.