Москва, 21 августа, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Владелец бренда Domino’s Pizza, нидерландская компания DP Eurasia, пыталась продать бизнес на территории России, но отказалась от этого, взамен решив инициировать банкротство. Как стало известно 21 августа, внешний долг российского подразделения в 520 млн рублей погасила турецкая сторона.

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После начала специальной военной операции России на Украине компания объявила об отказе от роялти и инвестиций на российском рынке, подчеркнув, что работа 188 ресторанов продолжается. Вскоре их число сократилось до 171. DP Eurasia занялась «оценкой своего присутствия в России», и в процессе допустила вариант продажи бизнеса. Domino’s Pizza зафиксировала падение продаж на 2,6% в первом полугодии 2022 года. В пресс-службе DP Eurasia заявили, что оформление банкротства началось по причине «всё более усложняющейся обстановки».

Как сообщало ИА Регнум в марте 2022 года, сеть заведений быстрого питания «Макдоналдс» остановила работу ресторанов на территории России также после начала спецоперации на Украине. Временно прекратили работу 850 ресторанов, а вскоре компания объявила об уходе с российского рынка. Сеть приобрёл бизнесмен Александр Говор, и она сменила название на «Вкусно — и точка».

В процессе ухода иностранных компаний с российского рынка местный владелец мастер-франшизы сети пиццерий Papa John`s принял решение о продолжении работы отдельно от холдинга США с обновлением бренда и концепции. Отмечается, что на российском сайте этой сети произошла смена логотипа «Папа Джонс». В рамках тех же процессов в Москве в апреле 2023 года открылся первый ресторан Rostic’s на месте бывшего KFC возле станции метро «Маяковская».

В мае 2023 года президент России Владимир Путин охарактеризовал уход западных компаний из России фразой «не было бы счастья, да несчастье помогло». Он отметил, что в 1990-е годы российский рынок был отдан иностранным производителям по очень многим направлениям деятельности. В то время по целому ряду обстоятельств было сложно или почти невозможно конкурировать с западными гигантами.