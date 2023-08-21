Хабаровск, 21 августа, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Сбегавший в Хабаровском крае от сотрудников ДПС нарушитель направил свой автомобиль на железнодорожном переезде прямо в проходивший по путям товарный состав. Об этом 21 августа сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Отмечается, что авария произошла на одном из железнодорожных переездов в Хабаровском крае, где экипаж ДПС настиг нарушителя, когда тому преградил дорогу товарный поезд.

«На что рассчитывал беглец не очень понятно, но он влез капотом прямо под вагоны, за что и поплатился. Машину помяло и сбросило в кювет», — говорится в сообщении.

После этого полицейские задержали нарушителя, поезд не получил повреждений.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 августа в центральной турецкой провинции Йозгат пассажирский автобус слетел в овраг. В результате этого 12 человек погибли и 19 пострадали.

До этого в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Уфимском районе погибли четыре человека. По предварительной информации, водитель легковушки уснул за рулём.