Москва, 21 августа, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Интересы развивающихся стран, включая африканские, необходимо обеспечить в Совете Безопасности ООН. Об этом 21 августа написал министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для южноафриканского журнала «Убунту», опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава МИД подчеркнул, что Россия последовательно выступает за более прочные позиции Африки в многополярной системе мира и собирается и в дальнейшем поддерживать дружественные страны на континенте в их желании играть всё более важную роль в разрешении ключевых современных проблем.

«Это в полной мере касается и процесса реформирования Совета Безопасности ООН, в рамках которого, по нашему глубокому убеждению, должны быть обеспечены, прежде всего, законные интересы развивающихся стран, в том числе Африки», — написал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает в поддержку расширения представительства африканских стран в Совбезе и других структурах ООН. Глава государства подчеркнул, что Россия разделяет стремление государств Африки принимать более масштабное участие в деятельности Всемирной организации.

Президент России также указал на то, что ряд проявлений колониализма всё ещё не изжит и их всё ещё практикуют бывшие метрополии. По его словам, сейчас эпоха гегемонии одной или нескольких стран завершается, что происходит не без сопротивления со стороны государств, которые привыкли к своей исключительности и монополии в международных делах.