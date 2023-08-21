Санкт-Петербург, 21 августа, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Сотрудники полиции обнаружили живой двухлетнюю девочку, которая ранее пропала в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом 21 августа рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сотрудники нашли девочку», — привел слова представителя пресс-службы ТАСС.

Он уточнил, что сообщение о пропавшем ребёнке получили все наружные наряды полиции, и указал, что в ходе изучения видеозаписей с камер наблюдения удалось установить предположительное место нахождения девочки — станцию техобслуживания на улице Стасовой, на которой работает приятель сожителя матери, с которым мужчина перед этим распивал спиртные напитки.

Утром 21 августа правоохранители выехали на СТО, где нашли девочку здоровой и невредимой.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа стало известно, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга пропала двухлетняя девочка. С заявлением о пропаже в полицию обратилась мать ребёнка.

До этого в Краснодаре нашли живым восьмилетнего мальчика, пропавшего ещё 17 августа. Его поисками занимались добровольцы из поисковых отрядов.