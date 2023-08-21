Москва, 21 августа, 2023, 11:57 — ИА Регнум. В Госдуму внесли законопроект о стипендии не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), следует из перечня законопроектов, внесённых в Государственную Думу.

Известия/Алексей_Майшев

«Реализация законопроекта позволит установить стипендии обучающимся на достойном уровне, повысить качество образования и конкурентоспособность нашей страны», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 36 федерального закона «Об образовании», согласно которым студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственные стипендии назначаются не ниже установленного федеральным законом МРОТ.

Авторы законопроекта отмечают, что образование играет важнейшую стратегическую роль в обеспечении конкурентоспособности страны. Обеспечивая все сферы деятельности квалифицированными кадрами, формируя технологический задел для развития высокотехнологичной инновационной экономики, оно является неотъемлемой составляющей системы национальной безопасности.

В России размер государственной академической стипендии для студентов вузов в 2023 году составит 1825 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования — 664 рубля, государственной социальной стипендии для социально незащищенных студентов в вузах составит 2739 рублей, а в ссузах — 996 рублей. Наряду с государственными стипендиями устанавливаются в большем размере стипендии президента, правительства, а также именные стипендии.

Авторы законопроекта подчёркивают, что такие низкие размеры государственных стипендий не могут поддерживать освоение студентами образовательных программ. На такую стипендию невозможно прожить, поэтому согласно данным Высшей школы экономики более половины студентов так или иначе совмещает учёбу и работу.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект, предполагающий повышение государственных стипендий, разработали депутаты Госдумы фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым. Отмечалось, что, если закон найдет поддержку, стипендия будут составлять минимум 16 242 рубля в 2023 году. Документ устанавливает также, что нормативы для формирования стипендиального фонда за счёт ассигнований федерального бюджета с 2024 года правительство будет определять с учётом предусмотренных законопроектом требований.