Москва, 21 августа, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Эпидемии или крупной вспышки заболевания сибирской язвой в России не предвидится, несмотря на выявленный случай заражения человека в Воронежской области. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился врач-иммунолог Владимир Болибок.

Виктор Драчев/ТАСС

Ранее на территории Панинского района Воронежской области обнаружили очаг сибирской язвы, в связи с этим в регионе введён режим чрезвычайной ситуации. Известно о выявлении одного случая заболевания у человека. Причиной послужила разделка туши зараженного животного. Сейчас в регионе проводятся противоэпидемические мероприятия.

По словам врача-иммунолога, ситуация находится под контролем Роспотребнадзора и санэпидемологических служб, и поэтому не приведёт к эпидемии в стране.

«Нужен тесный контакт со шкурой или тушей заражённого животного. И если такого контакта нет — немного животных было заражено, то сейчас профильные санэпидемиологические службы выявят очаг заболевания и локализуют его, поэтому дальнейшего распространения не будет», — рассказал Болибок.

Он объяснил, что в зоне риска заболевания находятся люди, которые занимаются животноводством в регионе, а также разделкой туш. При этом врач подчеркнул, что сибирская язва — та инфекция, которая не передаётся воздушно-капельным путём, поэтому заразиться от больного человека жители Панинского района могут только при непосредственном близком контакте с инфицированным, при несоблюдении гигиенических норм.

«Первичные признаки заболевания — высокая температура и поражения кожи — появляются своеобразные тёмные фурункулы, которые сильно болят. Редко бывает, что поражаются лёгкие, бронхолёгочная система, это значит, что человек надышался спорами сибирской язвы. И если человек съел мясо заражённого животного, то может быть желудочно-кишечная симптоматика», — отметил врач.

Он подчеркнул, что наибольшую летальность вызывают случаи поражения лёгких человека. Тем не менее, по словам врача, современная медицина позволяет лечить разные формы заболевания сибирской язвой, наиболее распространённая и лёгкая из которых — поражения кожи. Болибок отметил, что сейчас важно провести надзорным ведомствам и службам эффективные меры для уничтожения очага болезни, провести качественную дезинфекцию местности. Врач допустил, что причиной заболевания животных могла стать заражённая почва со старыми скотомогильниками, где могли быть когда-то захоронены нездоровые особи.

В начале июля в республике Тыва выявили пять случаев заболевания человеком сибирской язвы. Первого заболевшего госпитализировали в больницу Кызыла 30 июня, он участвовал в убое лошади.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля в Роспотребнадзоре исключили угрозу распространения сибирской язвы в России. В ведомстве подчеркнули, что сибирская язва не передаётся от человека к человеку.

Ранее в марте в Чувашии выявили три случая заболевания сибирской язвой среди людей. Источником заражения стало мясо быка, у которого была эта инфекция. Сотрудники Роспотребнадзора по региону изъяли источник опасности и уничтожили его.