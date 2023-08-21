Петропавловск-Камчатский, 21 августа, 2023, 11:44 — ИА Регнум. На территории спортивно-туристического комплекса «Мотопарк «Камчатка» 10 сентября пройдет чемпионат России по мотокроссу. Это будут командные соревнования, в которых примут участие спортсмены из 14 регионов России.

Александр Куликов ИА REGNUM Мотокросс

«Друзья, уже в сентябре в Петропавловске-Камчатском пройдут первые — не только на Камчатке, но и в истории России — командные соревнования по мотокроссу высшего статуса — чемпионат, — написал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале. — Ранее такие гонки проводились только с личным зачётом. Соревнования подобного масштаба станут точкой притяжения не только для жителей Камчатки, но и для любителей мотоспорта из других регионов России, из других стран».

Участникам соревнований предстоит преодолеть трассу протяженностью 1650 метров. На трассе их ждут четыре поворота, семь трамплинов и две ритм-секции. Камчатка будет представлена сразу двумя командами, в том числе лучшими гонщиками в России — призёрами чемпионатов мира.

«Это мероприятие посетят звезды мотокросса и именитые спортсмены, что даст возможность нашим спортсменам, участвующим с ними в заездах, получить новый стимул, поставить перед собой более высокую планку. Наше мероприятие привлекает большое количество молодёжи. Я считаю, что после проведения чемпионата развитие технических видов спорта возрастёт», — отметил основатель проекта «Мотопарк «Камчатка» Евгений Барабанов.

Открытие мотопарка «Камчатка» состоялось в сентябре прошлого года. Трасса для мотоспорта разработана одним из лучших дизайнеров треков, обладающим 30-летним опытом — Грегом Аткинсом. Создатели мотопарка использовали все возможности для того, чтобы раскрыть потенциал местности, продумав её обустройство как для новичков, так и для профессионалов.