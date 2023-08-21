Ростов-на-Дону, 21 августа, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил громкие звуки, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях.

Иван Шилов ИА Регнум

«В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолёта на сверхзвук», — написал он 21 августа в Telegram-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Как сообщало 20 августа ИА Регнум, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что дроны-камикадзе попытались атаковать Ростовскую область, они были успешно подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Губернатор уточнил, что два дрона упали на территории воинской части в Каменске, ещё один — в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет.