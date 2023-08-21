Москва, 21 августа, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Десятилетняя девочка в Москве укололась спрятанным в каршеринговом автомобиле шприцем, наполненным неизвестной жидкостью, сообщил 21 августа РЕН ТВ.

Christian Ohde/IMAGO/TASS

18 августа семья, арендовав автомобиль, отправилась в торговый центр в Москве. Ребёнок сидел на заднем сиденье. Когда девочка выходила из машины, то почувствовала укол в ногу.

Оказалось, что по ноге ребёнка течёт кровь из-за того, что в икру вонзилась игла шприца. Отец девочки нашёл её в пространстве между сиденьем и полом машины.

В шприце находилось два миллилитра вещества светло-бежевого цвета. Девочку родители отвезли в травмпункт. Отец девочки сообщил о случившемся в полицию. У ребёнка взяли кровь на анализы.

«Шприц с неизвестным веществом изъят и направлен на экспертизу», — сообщили в московском МВД.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа четырёхлетняя девочка попала в больницу после укуса змеи в Кировском районе Ленинградской области. Состояние девочки было тяжёлым на момент госпитализации, ребёнка положили в реанимацию.

Ребёнок пострадал в результате ДТП с участием автомобиля каршеринга Haval в Москве в конце июля. Водитель арендованной машины совершил столкновение с ТТК Audi. Погибли водители обоих автомобилей.