Москва, 21 августа, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Во время введённых утром 21 августа и позднее отмененных ограничений на использование воздушного пространства в Москве из столичных аэропортов перенаправили почти 50 самолётов. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Уточняется, что связанные с безопасностью полётов меры отменили в 08:30 мск и теперь пассажиров перенаправленных рейсов доставят в аэропорты назначения. Во время ограничения на приём и вылет самолётов их экипажи, а также авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Как сообщало ИА Регнум, аэропорт Домодедово, который ранее временно приостановил приём и выпуск рейсов, возобновил работу в штатном режиме. Также снова начал штатно работать аэропорт Внуково.

Утром 21 августа в московских аэропортах из соображений безопасности ввели ограничения на полёты самолётов. Из-за этого часть рейсов была перенаправлена в другие воздушные гавани.

Перед этим Минобороны сообщило о нейтрализации дрона ВСУ в Рузском районе Подмосковья. В результате этого никто не пострадал. Позднее оборонное ведомство сообщило о другом сбитом беспилотнике ВСУ над территорией Истринского района.