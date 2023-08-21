Калуга, 21 августа, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Атака беспилотника отражена на территории Кировского района, сообщил 21 августа в Тelegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА», — говорится в сообщении.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, 21 августа в 8:16 мск системы ПВО уничтожили украинский дрон самолётного типа над Истринским районом. До этого в Рузском районе Московской области российские средства радиоэлектронной борьбы подавили атаки беспилотника.

Два человека пострадали в результате падения обломков беспилотника, сбитого над территорией Истринского района Московской области. Мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. В одном из случаев обломки дрона упали на садовый дом в СНТ «Дорожник» в городском округе Истра.