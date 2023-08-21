Умер первый гендиректор КамАЗа Лев Васильев
Первый гендиректор КамАЗа Лев Васильев умер на 99-м году жизни
Москва, 21 августа, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Первый гендиректор и создатель КамАЗа Лев Васильев умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщили 21 августа в полномочном представительстве Татарстана в Москве.
«Ушёл из жизни создатель КамАЗа Лев Борисович Васильев. Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни», ― говорится в сообщении полпредства в Telegram-канале.
О месте и дате прощания с Васильевым пока не сообщается.
В дипмисии добавили, что бывший фронтовик 12 лет стоял у руля КамАЗа. За этот период Васильев создал уникальный кадровый потенциал завода, привлекая в Набережные Челны лучших специалистов со всей страны.
Лев Васильев родился в Москве в феврале 1925 года. Он участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 по 1944 год, на фронте получил тяжёлые ранения. В 1959 году окончил Московский автомеханический институт. С 1969 года переехал жить в Набережные Челны, где стал гендиректором комплекса заводов дизельных грузовых автомобилей большой грузоподъёмности ― будущий КамАЗ.
Васильева удостоили звания Героя Социалистического Труда, наградили орденом Ленина и Золотой Звездой «Серп и Молот».