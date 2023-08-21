Москва, 21 августа, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Количество жертв подземной экскурсии, проходившей 20 августа в центре Москвы, может вырасти. По данным Telegram-канала «112», всего в экскурсии по московским коллекторам могли участвовать до 20 человек.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ранее спасатели достали из Москвы-реки тела двух подростков — 17 и 15 лет. По информации канала, они отправились на экскурсию по столичным коллекторам во время ливня. Установлено, что погибшие являются родственниками сотрудника группы «Ланит». Он до сих пор не найден.

Экскурсия в коллектор реки Неглинки началась в районе 14:00 20 августа. Экскурсантам выдаются специальная обувь, фонарики, перчатки, а все организаторы экскурсий отдельно прописывают, что в случае дождя поход по подземельям отменяется. Почему, несмотря на крайне неблагоприятный прогноз погоды, диггеры повели группу, выясняют следователи.

Как сообщало ИА Регнум, в течение 20 августа в Москве выпало 47 мм осадков, это 60% от месячной нормы. Выпавшие в столице дожди обновили суточный рекорд по количеству осадков. Прежний рекорд для этого дня был установлен в 1999 году и составил 18,2 мм.

Мощный ливень 20 августа пробил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали. Некоторые хранившиеся там товары оказались на улице, которая была полностью залита дождевой водой.

Из-за грозы в Москве 20 августа объявили оранжевый уровень погодной опасности. Сообщалось о подтоплениях некоторых дорог и транспортных объектов, в том числе вестибюля станции метро «Марьина Роща» и проезжей части Дмитровского шоссе.

В конце апреля в ливневом коллекторе города Ростова-на-Дону обнаружили тело женщины 1942 года рождения. Погибшую нашли в водостоке по улице Тульской. Следователи организовали проверку. Отмечалось, что в Ростовской области в этот день из-за неблагоприятных погодных условий действовало штормовое предупреждение.