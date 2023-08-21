Москва, 21 августа, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Россия и другие страны последовательно снижают зависимость от доллара США, а также переходят на расчёты в национальных валютах. Об этом 21 августа написал министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для южноафриканского журнала «Убунту», опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Не только Россия, но и целый ряд других государств последовательно снижают зависимость от американского доллара, переходят на использование альтернативных платежных систем и расчёты в национальных валютах. Здесь вспоминаются мудрые слова Нельсона Манделы: «Когда вода начинает кипеть, абсурдно прекращать нагревать её». И это действительно так», — отметил он.

Лавров уточнил, что попытки западных государств развернуть «эту тенденцию вспять» для сохранения своей гегемонии в мире дают прямо противоположный эффект — по его словам, страны устали от шантажа и давления коллективного Запада и его «колониальных, расистских замашек».

Глава МИД указал на происходящий сейчас процесс рождения более справедливого многополярного миропорядка.

«Новые центры экономического роста и принятия глобально значимых политических решений в Евразии, АТР, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке руководствуются прежде всего собственными интересами, ставят во главу угла национальный суверенитет», — пояснил он.

Дипломат добавил, что на фоне этого новые центры экономического роста и принятия решений добиваются впечатляющих успехов в разных сферах.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент России Владимир Путин заявил, что прекращение использования доллара в международных расчётах за нефть и газ станет началом конца для американской валюты. Глава государства отметил, что Москва не ставила себе целью свести на нет роль доллара, в том числе в мировой экономике.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя указал, в что условиях действующих антироссийских санкций Москва не может полагаться на американский доллар. По его мнению, переход во взаимных расчётах на местные валюты отражает стремление государств мира избавиться от долларовой зависимости.