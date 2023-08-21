Донецк, 21 августа, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Украинские военные в последние дни предпринимали попытки продвинуться на флангах в районе Артёмовска. Одной из наиболее горячих точек на линии боевого соприкосновения стала Клещеевка. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» 21 августа сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Горячей остается точка в районе Клещеевки, на северо-западе, идёт постоянное противостояние за высоты в районе данного населённого пункта», — заявил Пушилин.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил 21 августа, что ВСУ за прошедшие выходные несколько раз пытались атаковать российские позиции на артёмовском направлении. По его словам, украинские военные 19 и 20 августа активизировались в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Гагин отметил, что попытка атаковать фланги вновь результата не принесла. Также советник Пушилина заявил, что Киев продолжает направлять подкрепление в тылы на артёмовском направлении. В этом районе киевский режим демонстрирует доукомплектование своих резервов.