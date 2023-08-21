Авдеевка, ДНР, 21 августа, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Российские войска заняли около трёх опорных пунктов украинской армии на авдеевском направлении в ДНР. Об этом 21 августа заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Евгений Биятов/ РИА Новости

«Что касается авдеевского направления, порядка трёх опорных пунктов противника были заняты нашими подразделениями в направлении населённого пункта Новокалиново», — сказал он.

Врио главы республики уточнил, что на марьинском направлении в зоне спецоперации не произошло каких-либо существенных изменений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев рассказал, что российские ракетные войска отработали по станции разгрузки Межевая и уничтожили вагоны с боеприпасами украинской армии на авдеевском направлении. По его данным, также ВСУ понесли значительные потери в живой силе.

Офицер группировки войск «Юг» 15 августа сообщил, что сопровождавший штурмовую колонну российский танк в зоне СВО на авдеевском направлении удержал занятую им позицию, несмотря на прямое попадание из гранатомёта NLAW и подрыв на противотанковой мине. Военный уточнил, что экипаж танка продолжал вести прицельный огонь по противнику и эвакуировался только после полного выполнения поставленной боевой задачи.