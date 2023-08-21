Истра, Московская область, 21 августа, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате падения обломков беспилотника, сбитого над территорией Истринского района Московской области, сообщил 21 августа глава региона Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Московской области

Комментируя атаки беспилотников ВСУ, которые российские силы ПВО перехватили утром 21 августа на западе и северо-западе Московской области, губернатор уточнил, что в одном из случаев обломки дрона упали на садовый дом в СНТ «Дорожник» в городском округе Истра.

«Есть двое пострадавших — мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась», — сообщил Воробьёв.

Он добавил, что в трёх домах в Истре выбило стёкла. По словам губернатора, все экстренные службы региона работают на месте.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, 21 августа в 8:16 мск системы ПВО уничтожили украинский дрон самолётного типа над Истринским районом.

За два часа до этой атаки ВСУ также запустили дрон самолётного типа, который потерпел крушение в Рузском районе Московской области: его подавали российские средства радиоэлектронной борьбы.

В результате никто не пострадал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.