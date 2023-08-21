Руза, Московская область, 21 августа, 2023, 09:52 — ИА Регнум. В Рузском районе Московской области сбили беспилотник. От удара затрясло жилой дом, рассказал 21 августа источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас беспилотник упал. Дом аж затрясло, и голуби на голубятне в разные стороны маханули», — рассказал очевидец.

Инцидент произошёл рано утром 21 августа.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны заявило 21 августа, что в 6:50 мск российские военные пресекли попытку украинской стороны совершить террористическую атаку беспилотником.

Дрон самолётного типа обнаружили и подавили средствами РЭБ в районе села Покровское в Рузском районе Московской области. Сбитый беспилотник потерпел крушение.

Позже Минобороны сообщило, что дежурные силы ПВО уничтожили в 8:16 мск ещё один украинский дрон над территорией Истринского района Подмосковья.