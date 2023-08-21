Москва, 21 августа, 2023, 09:40 — ИА Регнум. На вооружение ВС России поступили первые комплексы автоматизированного управления огневыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) «Магистр-СВ». Об этом 21 августа со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

Росэлектроника ПВО «Магистр-СВ»

«Комплексы автоматизированного управления средствами войсковой ПВО «Магистр-СВ» производятся серийно, первая партия машин уже передана заказчику», — отметил собеседник агентства на форуме «Армия-2023».

Комплексы разработаны пензенским научно-производственным предприятием «Рубин» (входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех»). Они предназначены для разведки воздушного пространства и координации противовоздушного боя.

Комплекс состоит из оптико-электронной станции, способной вести автоматическое обнаружение, распознавание и сопровождение воздушных целей.

Как сообщало ИА Регнум, уже в ближайшие месяцы на вооружение российской армии начнёт поступать новейшая российская колёсная самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мальва» калибра 152 мм. Как сообщил первый заместитель гендиректора государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков, «Мальва» уже прошла госиспытания, сейчас развернуто её серийное производство.

В середине августа Министерство обороны России подписало госконтракт с ЦНИИ «Буревестник» на поставку в войска новейших колёсных гаубиц 2С43 «Мальва». С этой же компанией подписали контракты на поставку модернизированных 120-миллиметровых миномётных комплексов на шасси автомобиля «Урал-43 206» 2С12А, 82-миллиметровых миномётов 2Б24 и 120-миллиметровых миномётов 2Б11 на колесном ходу 2Л81.

Сейчас ведётся создание модернизированного варианта САУ «Мальва» с повышенной дальностью стрельбы. Это необходимо для противоборства с артиллерией НАТО.

Также до окончания испытаний входящие в состав госкорпорации «Ростех» предприятия начали серийно производить новейшие самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ» калибра 152 мм.

Ранее в войска противовоздушной обороны (ПВО) России поступили радиолокационные комплексы, которые могут бороться с мини-беспилотниками. Радиус обнаружения достигает 20 км на малых и предельно малых высотах.