Сиэтл, США, 21 августа, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Западные страны пытаются навязать Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС) геополитические темы, которые выходят за рамки мандата группы и негативным образом отражаются на повестке форума. Об этом 21 августа рассказал посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от России Марат Бердыев.

Александр Астафьев/РИА Новости

«Форум испытывает негативное влияние современной непростой международной ситуации. Западное крыло его участников активно повышает градус конфронтации на атэсовской площадке, стремится привнести в дискуссии выходящие далеко за рамки мандата объединения геополитические темы», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Бердыев отметил, что Россия неизменно считает АТЭС ведущим форумом для экономического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также важным инструментом для создания благоприятной торгово-инвестиционной среды и стимулирования инноваций.

Дипломат уточнил, что большая часть экономик стран — участниц АТЭС отвергает «конъюнктурные притязания» западных государств.

«Дружественные нам члены и вообще все те, кто настроен на позитив, выступают за твёрдое следование базовым принципам и правилам функционирования АТЭС — в духе приверженности консенсусу и фокуса на задачах экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Бердыев заявил, что США создают препятствия для полноценного участия России в работе АТЭС в рамках своего председательства в этой организации. Дипломат подчеркнул, что в результате Вашингтон продолжит терять лицо как ответственный участник международного общения и игрок, с которым можно договариваться.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 13 августа заявил, что США злоупотребляют ролью председателя на форуме АТЭС. По его словам, американская сторона дискриминирует российское участие в мероприятии.