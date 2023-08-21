Кито, 21 августа, 2023, 09:14 — ИА Регнум. На территории Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 21 августа сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 7 км в северо-восточном направлении от города Мачала, в котором проживает порядка 198 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 60 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа в Индии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Его эпицентр находился в 33 км к югу от города Тезпур, где проживает 58,8 тыс. человек.

До этого у побережья острова Крит в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,9. Очаг подземных толчков находился на глубине 25 км.