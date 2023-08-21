Домодедово, Московская область, 21 августа, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Московский аэропорт Домодедово, который ранее временно приостановил приём и выпуск рейсов, возобновил работу в штатном режиме. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе отметили, что в Домодедово по решению госкорпорации по организации воздушного движения в целях безопасности с 06:26 мск до 08:30 мск ввели временные ограничения на приём и вылет самолётов.

«В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что аэропорт Внуково также возобновил работу в штатном режиме.

Внуково и Домодедово утром 21 августа ввели ограничения на полёты самолётов из соображений безопасности. Часть рейсов из-за этого была перенаправлена в другие аэропорты.

Перед этим Министерство обороны России сообщило о нейтрализации беспилотника ВСУ в Рузском районе Московской области. В результате никто не пострадал. После этого ведомство сообщило о другом сбитом дроне ВСУ над территорией Истринского района.