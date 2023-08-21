Сиэтл, США, 21 августа, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Вашингтон создаёт препятствия для полноценного участия России в работе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в рамках председательства в организации. Об этом 21 августа заявил посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.

Александр Астафьев/РИА Новости

Он подчеркнул, что это не может не сказываться на результативности, а также убедительности «вахты» США.

По мнению Бердыева, Вашингтон продолжит терять лицо как ответственный участник международного общения и игрок, с которым можно договариваться.

Дипломат добавил, что США дезавуировали данные членам АТЭС обещания обеспечивать равный доступ всех делегаций на мероприятия группы. Он подчеркнул, что это касается как организации рабочих процессов этого объединения, так и содержательного наполнения его повестки в текущем году.

Бердыев отметил, что в рамках очередной серии встреч старших должностных лиц форума АТЭС на профильные заседания не смогли попасть представители сразу нескольких российских ведомств.

«Целый ряд делегатов в принципе не получил визы, в некоторых случаях разрешения на въезд выдавались во время или после основных заседаний», ― добавил в беседе с РИА Новости посол.

Он также подчеркнул, что Россия согласилась на председательство США в АТЭС только на условиях строгого соблюдения всех обязательств председателя перед участвующими экономиками.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия считает неприемлемым использование Вашингтоном своего председательства в АТЭС для насаждения непрофильных сюжетов в собственной идеологической обёртке в ущерб открытому, честному и равноправному диалогу. Дипломат добавила, что российская сторона продолжит конструктивное участие в работе АТЭС и рассчитывает на возвращение США к ответственному исполнению возложенных на них обязанностей председателя.

Газета The Washington Post 28 июля сообщила, что президента России Владимира Путина не пригласят на саммит АТЭС. Как пояснили американские чиновники, это связано с санкциями, которые ввели против российского лидера, и запретом президенту посещать США.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США будут работать над тем, чтобы Россия приняла участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, запланированного на ноябрь 2023 года в Сан-Франциско. При этом она не раскрыла подробности, каким образом планирует действовать Вашингтон в этом вопросе.