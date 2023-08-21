Аэропорт Внуково возобновил приём и выпуск рейсов
Москва, 21 августа, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Московский аэропорт Внуково, ранее временно приостановивший приём и выпуск самолётов, возобновил работу в штатном режиме. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе аэропорта.
«С 08:30 международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что во Внуково ввели ограничение на полёты воздушных судов из соображений безопасности. При этом часть самолётов перенаправили в другие аэропорты.
Аэропорт Домодедово также временно приостановил вылет и прилёт рейсов. Это было сделано в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полётов.
Утром 21 августа Минобороны сообщило о нейтрализации украинского дрона над территорией Московской области. Затем последовало второе сообщение о сбитом беспилотнике ВСУ над территорией Истринского района Подмосковья.