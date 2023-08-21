Москва, 21 августа, 2023, 08:56 — ИА Регнум. В результате уничтожения беспилотника ВСУ при попытке подлёта к Москве никто не пострадал, написал 21 августа мэр города Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум Сергей Собянин

«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет», — заявил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны сделало два заявления утром 21 августа о попытке террористических атак украинской стороны. В обоих случаях ВСУ применили беспилотники самолётного типа.

В 06:50 мск российские системы ПВО обнаружили БПЛА, который подавили силами РЭБ, в результате дрон упал в Рузском районе Московской области в районе села Покровского.

Затем в 08:16 мск российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник также в Подмосковье — над территорией Истринского района.