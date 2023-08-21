Истра, Московская область, 21 августа, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Над территорией Истринского района Московской области российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, сообщили 21 августа в пресс-службе Минобороны РФ.

Павел Лисицын/ РИА Новости

«21 августа в 08:16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

Минобороны уточнило, что украинский дрон ликвидировали дежурные силы ПВО: беспилотник своевременно обнаружили и уничтожили над территорией Истринского района.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны распространило информацию о том, что в 6:50 мск ВСУ пытались атаковать беспилотником самолётного типа территорию России. Дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы над территорией Подмосковья.

Украинский беспилотник потерпел крушение в районе села Покровского Рузского района Московской области.