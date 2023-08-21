Анкара, 21 августа, 2023, 08:31 — ИА Регнум. По предварительным данным, причиной смертельной аварии, которая произошла в Турции, стала неосторожность водителя автобуса. Об этом 21 августа заявил губернатор Йозгата Мехмет Али Озкан, сообщил телеканал NTV.

Кадр из видео

«В качестве основной причины мы рассматриваем невнимательность, неосторожность», ― добавил он.

По словам Озкана, точную причину ДТП установят после выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Известно, что автобус следовал по маршруту Сивас ― Стамбул. Водитель потерял управление возле перекрёстка Мюкремин, пересёк встречную полосу и врезался в 30-метровый частокол.

Как сообщало ИА Регнум, в центральной части Турции, в провинции Йозгат, ночью 21 августа в овраг слетел пассажирский автобус. Авария произошла в районе Соргун. В результате аварии 12 человек погибли и 19 получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу. По факту ДТП началось расследование.

В середине июня в Турции в районе города Манавгат следовавший в аэропорт Антальи автобус с туристами из России врезался в грузовой автомобиль. В автобусе вспыхнул пожар, но его быстро удалось потушить. Водитель скончался на месте от полученных травм. Пострадавших госпитализировали, а остальных пассажиров отвезли на другом автобусе в аэропорт.

Среди пострадавших — пятеро россиян. Всего в транспортном средстве ехали 33 пассажира. По версии местной полиции, водитель потерял управление.

30 июля на турецком курорте Аланья в автоаварию попал микроавтобус, перевозивший туристов из Казахстана. Инцидент произошёл на трассе D-400 в районе посёлка Окурджалар. Транспортное средство врезалось в грузовик. Два человека погибли ― водитель микроавтобуса и гид, ещё 12 пострадали. В тяжёлом состоянии их госпитализировали в больницы Аланьи и Манавгата.