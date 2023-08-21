Москва, 21 августа, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Московская компания Pandalift, которая специализируется на производстве грузоподъемного оборудования и систем парковок автомобилей, выпустила более 50 систем подземного сбора и хранения мусора. Система позволяет сделать город чистым и устранить визуальный шум в виде мусорных контейнеров, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Pandalift выпустила более 50 систем подземного сбора и хранения мусора

«Столичные промышленники активно поддерживают экоинициативы, совершенствуют свои предприятия, чтобы сделать их экологически чистыми, а также производят продукцию для улучшения состояния окружающей среды. Московская компания Pandalift единственная в стране более восьми лет выпускает инновационные системы подземного сбора и хранения мусора Ecolift. За это время предприятие реализовало более 50 таких систем, которые установлены в 14 городах страны», — заявил Владислав Овчинский.

Система позволяет собирать отходы под землей в стандартных мусорных евроконтейнерах, которые передвигаются на подъемной платформе. Благодаря этому мусор не растаскивается птицами и ветром, около мусороприемника не возникает неприятный запах от разложения пищевых отходов. Кроме того, разработка решает эстетическую проблему, так как территории не будут заполнены большими контейнерами. На земле приемник отходов выглядит как стандартная современная урна, к которой не нужно прикасаться руками.

У устройства есть ряд уникальных свойств — возможность раздельного сбора мусора и опция контроля за состоянием наполнения контейнеров. Специально установленные датчики оповещают сотрудников, когда бак близок к заполнению, а наземная урна закрывается крышкой и становится недоступной для приема отходов.

В Москве существует около 20 мер и антикризисных мероприятий, направленных на поддержку развития малых, средних и крупных столичных предприятий. Они способствуют развитию промышленности, созданию равных для всех условий ведения бизнеса, а также воплощению в жизнь важных для города бизнес-проектов.