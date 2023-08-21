ДНР, 21 августа, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие выходные несколько раз пытались атаковать российские позиции на артёмовском направлении, сообщил ТАСС советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Он уточнил, что ВСУ 19 и 20 августа активизировались в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.

«Попытка атаковать фланги вновь результата не принесла, наша артиллерия подавила активность врага, который понёс существенные потери на этом участке фронта. Данные разведки говорят об уничтожении нескольких единиц бронетехники, нескольких огневых точек и не менее двух десятков человек личного состава ВСУ», — сказал Гагин.

По словам советника врио главы ДНР, Киев продолжает направлять подкрепление в тылы на артёмовском направлении. Также киевский режим демонстрирует в этом районе доукомплектование своих резервов.

Как сообщало ИА Регнум, в материале журнала Foreign Policy говорится, что Украина при всём своём желании не сможет вернуть территории, которые она считает своими. В ходе наступления Киев был вынужден задействовать значительные ресурсы, но это ему не помогло добиться серьёзного результата. Вашингтон переоценил свои усилия, рассчитывая на то, что сможет вооружить Киев «в умеренном размере», чтобы не спровоцировать Москву, отмечает автор статьи.

Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за медленное наступление киевской армии, заявив, что российские военные тоже не сразу взяли Артёмовск. Он заверил, что контрнаступление продолжается. Успех будет, но позже, считает глава ГУР.

7 августа командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о подготовке ВСУ к рывку под Артёмовском, однако у Киева нет сил для того, чтобы осуществить такие планы. По его словам, украинские военные серьёзно пытаются продвинуться на этом направлении, что приводит к очень большим потерям в рядах ВСУ. Алаудинов указал на фактическое уничтожение 22-й бригады украинских войск. В результате остатки соединения распределили по другим подразделениям ВСУ на этом участке.