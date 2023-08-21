Москва, 21 августа, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан одни из всех европейских лидеров, которые выступили против политики США. Об этом в своём Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков, комментируя разговор сербского лидера с американским журналистом Такером Карлсоном.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Вучич и Орбан — два европейских лидера, говорящих правду о последствиях нынешней политики США и Запада в целом для Европы и её экономики. Остальные молчат», — написал Пушков под видео встречи Вучича и Карлсона в посольстве Сербии в Будапеште.

«Война на Украине, которую НАТО ведёт против России, раздавила европейскую экономику», — сказал Вучич.

Как сообщало ИА Регнум, к уничтожению европейской экономики привёл конфликт на Украине, ведомый НАТО против России. Об этом в интервью Такеру Карлсону заявил Александр Вучич.

Сам Карлсон заявил, что губительное воздействие на крупнейшую в Европе экономику Германии оказывает подрыв российского газопровода «Северный поток», за которым напрямую или опосредованно стоит Белый дом.

Западные страны, которые объединились для помощи Украине и поставок вооружений Киеву, даже вместе не смогут одержать победу над Россией на поле боя. Об этом 11 августа заявил Вучич.

Вучич отметил, что победа России в конфликте с Украиной будет означать поражение и Запада, и НАТО. По его мнению, в этой ситуации ни одна из сторон не может позволить себе проиграть.