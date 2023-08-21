Москва, 21 августа, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Обеспокоенность России вызывают антирыночные меры, используемые западными странами против неё, заявил посол по особым поручениям, старшее лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве от РФ Марат Бердыев.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Применение антирыночных мер странами Запада в отношении России, к которым относится и так называемый потолок цен на нефть, безусловно, вызывает обеспокоенность», — сказал он РИА Новости.

Вместе с недальновидной макроэкономической и несбалансированной энерго-климатической политикой Запада аналогичные действия сыграли ключевую роль в дестабилизации мировых энергорынков. Всё это привело к перераспределению глобальных энергопотоков, спровоцировало чрезмерную волатильность цен, для энергобезопасности созданы серьёзные риски, сказал он.

В нарушение принципов приверженности рыночных механизмов западные лидеры пользуются неправомерными санкциями не впервые. Бердыев напомнил о рестрикциях в отношении Ирана, Сирии и Венесуэлы.

По словам посла, Запад одними санкциями не обходится. Произошедший в сентябре 2022 года в зоне ответственности НАТО и Евросоюза теракт на газопроводе «Северный поток» до сих пор толком не расследуется, повышая тем самым риски для энергосектора.

Как сообщало ИА Регнум, в Росстате по итогам второго квартала 2023 года отметили рост экономики России в годовом выражении на 4,9%. Показатель стал рекордным за последние полтора года. Более высокий прирост валовый внутренний продукт (ВВП) РФ показывал в четвёртом квартале 2021 года — на 5,8%.

Согласно базовому сценарию Центробанка, антироссийские санкции в течение трёх лет в период с 2024 по 2026 год, скорее всего, сохранятся и экономика России продолжит меняться с учётом ситуации в мире. В 2026 году российская экономика вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%, отметил регулятор.

Обозреватель Business Insider Джордж Гловер заявил, что благосостояние России за 2022 год существенно улучшилось, а на Западе потеряли триллионы долларов. По его словам, санкционное давление после 24 февраля 2022 года привело к нарушению глобальных цепочек поставок, ограничения нанесли урон экономике Европы и США.