Новый, 544-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о том, что на авдеевском направлении российские ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, значительное поражение силам 3-го мотопехотного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ нанесено вблизи населённого пункта Новодмитровка. Также уничтожены десять единиц транспортных средств подвоза боеприпасов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На краснолиманском направлении в районе Торского и на участке Серебрянского лесничества штурмовые группы 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ пять раз безуспешно пытались вернуть утраченные позиции, потеряв более 30 боевиков.

Тем временем рота из 71-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ, задействовав ручные противотанковые гранатометы, сожгла американские боевые машины пехоты Bradley на запорожском направлении.

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