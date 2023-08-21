Большой Камень, Приморский край, 21 августа, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Пенсионерка из Большого Камня в Приморье под давлением мошенников уехала из дома, перевела 2 млн рублей на чужой счёт и просидела два дня в гостинице во Владивостоке. О происшествии сообщили в управлении СК по региону.

(сс) sajinka2 Мошенничество

В полицию обратилась девушка и рассказала, что её 75-летняя бабушка ушла из дома и пропала. После этого девушке позвонил некий мужчина. Он сказал, что «бабушка находится у него под контролем», а за сведения о её местонахождении попросил 3 млн рублей.

По версии следствия, за день до ухода пенсионерки из дома ей позвонил неизвестный, назвался сотрудником полиции и сказал, что её родственники пытались снять деньги с её счёта. Звонивший предложил «с целью сохранения денег» купить новый мобильный телефон и сообщить ему номер для дальнейшей связи.

На следующий день поступил звонок от неизвестного, который сказал пенсионерке, что она должна прибыть в отделение банка во Владивостоке для перевода её денег на безопасный счёт.

Женщина согласилась, мошенник вызвал такси в банк, где её встретил незнакомый мужчина и передал реквизиты банковского счета, по которому она перевела 2 млн рублей на счёт мошенников.

Мужчина после всех банковских операций снял для пенсионерки номер в гостинице, где она провела двое суток.

Спустя два дня мошенник заказал такси, привёз женщину в Уссурийск «под предлогом подписания документов». Там женщину и обнаружили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело о похищении человека из корыстных побуждений. Мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, мошенники убедили 23-летнюю девушку и 73-летнюю пенсионерку заселиться в один хостел, а перед этим перевести все свои деньги на неизвестные счета, якобы для помощи правоохранителям в раскрытии очень громкого дела. Аферисты представились следователями и заявили женщинам, что они помогают в поимке очень опасных и влиятельных преступников. Во время нахождения в хостеле девушка подружилась с пенсионеркой и заботилась о ней, пока их не нашла настоящая полиция.