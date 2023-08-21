Москва, 21 августа, 2023, 06:28 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали о работе группировки «Центр», которая артиллерией поразила штурмовиков украинской армии, пытавшихся атаковать российские позиции на краснолиманском направлении.

Mil.ru Спецоперация

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что в районе Торского и на участке Серебрянского лесничества боевики пытались пять раз вернуть утраченные позиции.

«Подразделения «Центра» при поддержке артиллерии огнём уничтожили штурмовые группы 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В потерях у них — более 30 военных», — сказал офицер.

Кроме того, бойцы уничтожили танк, боевую машину пехоты и два автомобиля. Разбито 30 артиллерийских позиций, поражён 120-миллиметровый миномёт с расчётом. Зенитным ракетным комплексом «Тор-М1» сбит беспилотник в районе Кременной.

По словам Савчука, экипажи штурмовой и армейской авиации нанесли восемь ракетных ударов по скоплению живой силы и артиллерии ВСУ в районе Новосадового и Червоной Дибровы.

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Как сообщало ИА Регнум, российские ракетчики ударили по станции разгрузки Межевая, уничтожив вагоны с боеприпасами ВСУ на авдеевском направлении.

Результатом операции стали значительные потери в живой силе противника. Также были уничтожены десять единиц транспортных средств подвоза боеприпасов, добавил офицер.

Российская рота из 71-го гвардейского мотострелкового полка, состоящая из мобилизованных, во время контрнаступления ВСУ сожгла с помощью ручных противотанковых гранатометов американские боевые машины пехоты Bradley на запорожском направлении.