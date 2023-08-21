Авдеевка, ДНР, 21 августа, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Российские ракетчики отработали по станции разгрузки Межевая, уничтожив вагоны с боеприпасами ВСУ на авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Министерство обороны Российской Федерации Расчеты РСЗО «Ураган» в зоне проведения СВО

Результатом операции стали значительные потери в живой силе противника. Также были уничтожены десять единиц транспортных средств подвоза боеприпасов, добавил офицер.

По словам Астафьева, расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» ударили по району сосредоточения украинских солдат и огневых средств 3-го мотопехотного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ вблизи населённого пункта Новодмитровка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее артиллерия Южной группировки войск уничтожила полевой склад боеприпасов в районе Белоборовки, два пункта временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады, полевой склад боеприпасов и три пикапа украинских военных в районах Бердычева, Авдеевки и Первомайского.

Отличились и экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Управляемыми ударами они разбили объекты ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях.