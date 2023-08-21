Париж, 21 августа, 2023, 04:59 — ИА Регнум. По всей вероятности, власти Нидерландов не смогут отправить истребители F-16 украинской армии. Об этом написал французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсетях.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

Политик считает, что Киев не получит самолёты, потому как на парламентских выборах победит не партия власти.

«Уходящий в отставку глобалист премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал F-16 Зеленскому. Но на досрочных парламентских выборах 22 ноября «Партия свободы» победит его партию! Они выберут мир и оставят F-16 себе!» — считает Филиппо.

Как сообщало ИА Регнум, Марк Рютте после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что страна направит истребители F-16 на Украину, но не уточнил, о каком количестве идёт речь.

Обещанные Киеву западные истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для украинских пилотов. Об этом заявил бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер.

Военный эксперт, комментируя сообщения президента Украины о договорённостях по поводу поставок самолётов, пояснил, что «это старые планеры — ловушки для самоубийц». В конце 90-х годов их несколько модернизировали, что позволило им налетать дополнительные 5 тыс. часов.