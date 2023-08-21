Пекин, 21 августа, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Министерством государственной безопасности КНР начато расследование в отношении гражданина Китая, подозреваемого в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом говорится на странице ведомства в соцсети WeChat.

Иван Шилов ИА REGNUM Офицер и шпион

Подозреваемый по фамилии Хао является сотрудником одного из китайский госучреждений. Отмечается, что во время стажировки он подал заявление на американскую визу и познакомился в Токио с сотрудником американского посольства.

В министерстве госбезопасности КНР утверждают, что после знакомства Хао установил через дипломата контакты с ЦРУ. По окончании вербовки гражданин Китая прошёл специальное обучение для похищения данных в ключевых госструктурах КНР. При исполнении служебных обязанностей Хао несколько раз встречался с американскими агентами спецслужб и за денежное вознаграждение предоставлял им информацию.

После раскрытой шпионской деятельности началось расследование, заключили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, один из топ-менеджеров японской фармкомпании Astellas был задержан в КНР по подозрению в шпионаже в марте 2023 года. В апреле занимавший пост главы МИД КНР Цинь Ган в ходе переговоров с японским коллегой Ёсимасой Хаяси заявил о намерении вести разбирательства в соответствии с законом.

В феврале 2020 года в Восточном Китае к десяти годам тюремного заключения за шпионаж приговорили гражданина Швеции китайского происхождения Гуя Миньхая. Известно, что в течение многих лет Миньхай — публицист и издатель из Гонконга — распространял книги, содержавшие критику в адрес политического руководства и Коммунистической партии Китая. В октябре 2015 года он исчез во время отдыха в Таиланде. Считалось, что он был похищен китайским спецслужбами. В 2018 году его задержала полиция в следовавшем в Пекин поезде, где Миньхая сопровождали два шведских дипломата.