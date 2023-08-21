Дербент, Дагестан, 21 августа, 2023, 04:45 — ИА Регнум. В Дербенте полиция задержала блогера, бойца поп-ММА Исрапила Рамазанова, более известного фанатам под именем Мурад Легенда.

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О происшествии сообщается в Telegram-канале «Жемчужина юга». Под видео с задержанием спортсмена с голым торсом, которого ведут полицейские, написано:

«Задержан ранее судимый за изнасилование боец поп-ММА Исрапил Рамазанов. По предварительной информации, он ударил работника парка».

Очевидцы сообщают, что Рамазанов с компанией начал заварушку ещё в ресторане, в парке.

Полицейские составили протокол о мелком хулиганстве.

Как сообщало ИА Регнум, группа подростков избила сотрудников кинотеатра в городе Бердске Новосибирской области.

Отмечается, что инцидент произошел в кинотеатре «Орион». Когда начался последний сеанс, сотрудники закрыли входную дверь в зал и начали считать кассу. В помещение ворвались подростки, и завязалась потасовка.

В Москве жестоко избили 17-летнего подростка, который отказался дать хулиганам сигарету.

17-летний подросток вместе со своим товарищем сидели на лавке, когда к ним подошли незнакомые парень с девушкой и попросили закурить. Молодые люди оказались некурящими, просивший сигарету начал драку.