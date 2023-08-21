Москва, 21 августа, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Немецкие автоконцерны BMW и Audi решили ограничить для россиян доступ к программному обеспечению. В дилерских центрах и автолюбители подтвердили «Известиям» эту информацию.

Roberts.com.ph Автомобили

После введения ограничений станции ТО потеряют доступ к просмотру истории обслуживания машин и пробега, программированию дубликатов ключей.

Менеджер одного из официальных дилерских центров Audi сказал, что альтернативного программного обеспечения пока нет, а доступ владельцам к ПО уже ограничили два месяца назад.

В крупнейшем дилерском центре BMW подтвердили отключение России от своего ПО.

Автовладельцы также получают сообщения об ограничениях к доступу ПО. Одна из автоледи рассказала, как приехала на плановый техосмотр, во время которого ей заблокировали доступ к онлайн-системам BMW. Российские владельцы немецких иномарок вынужденно перейдут на бумажные сервисные книжки.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа стало известно, что немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил дилеров из России от программного обеспечения. Теперь обслуживание и ремонт автомашин специалисты будут проводить на основе накопленных знаний и опыта.

Проблемы коснулись не только автомобилей Mercedes. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что официальные дилеры испытывают проблемы с программным обеспечением для большинства зарубежных марок автомобилей. Сейчас специалисты ведут работы по устранению всех неполадок, отечественные дилеры продолжают работу по качественному обслуживанию автомобилей в России.

В ноябре 2022 года эксперты журнала «Авто. ру» посчитали, что потери мировых производителей автомобилей, которые покинули Россию или приостановили свою деятельность на фоне западных санкций, могут составить $38,5 млрд (порядка 2,4 трлн рублей).

По данным журналистов, самые крупные убытки понесла компания British Petroleum. Потери в результате ухода из России составили $24,4 млрд (1,5 трлн рублей), Mercedes-Benz — до €2 млрд (121 млрд рублей), Toyota — до $660 млн (40,9 млрд рублей).