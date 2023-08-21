Москва, 21 августа, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Освобожденный из украинского плена Виктор Раидин из Красноярска рассказал РИА Новости, как сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников военнопленных.

Ssu.gov.ua СБУ

Мужчина рассказал, как при нём сотрудник СБУ позвонил и он услышал голос своей матери. Украинец перед этим ему продиктовал текст, который надо говорить.

«Я нахожусь в плену, тебе сейчас скинут номер счёта, обратись к Данилу, моему другу, он тебе подскажет, что, куда перевести, если ты не скинешь деньги — меня убьют», — рассказал Виктор Раидин.

Впоследствии выяснилось, что мать позвонила другу, тот обратился в полицию, где ему сказали, что ни при каких обстоятельствах нельзя переводить деньги.

«Это развод, всё с ним будет нормально, рано или поздно его обменяют», — пояснили в полиции.

Бывший пленный также рассказал, что были случаи, когда родственники платили, но это не меняло ситуации. Ребята оставались в плену, их продолжали избивать.

«Ничего не изменилось, они как били — так и бьют», — добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, украинский военнопленный Станислав Краевский заявил, что российские врачи сделали всё, чтобы спасти его ногу, в которую он был ранен в боях под Угледаром.

Раидин рассказал, что навсегда запомнит подарок, который он получил в день своего рождения, находясь в подвале СБУ: незнакомый, такой же пленный, отдал ему половину своей дневной пайки хлеба.